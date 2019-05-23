تونس.. محاكمة إحدى المقرّبات من ”بن علي“ في قضية فساد مالي

بدأت الخميس، في تونس، محاكمة السيدة العقربي، التي تُعدّ من أقرب المقرّبين لنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، في قضية احتيال واختلاس أموال تابعة لمنظّمة كانت قد ترأستها وتحويلها لفائدتها.

ونظرت الدائرة الجنائية المختصة في حسم قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة التونسية، اليوم، في ملف وُصف بأنّه يهم ”قضية فساد مالي من الحجم الثقيل“ تورطت فيها السيدة العقربي رئيسة منظمة ”أمهات تونس“، وهي مُحالة بحالة فرار ومتهمة بالاستيلاء على أموال المنظمة المذكورة لفائدة حسابها الخاص.

وانطلقت الأبحاث في القضية إثر دعوى قضائية تقدم بها مراقب الحسابات الخاص بمنظمة ”أمهات تونس“ بعد ثورة يناير 2011 بتونس إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أكد فيها وجود إخلالات وتجاوزات خطيرة نُسبت للسيدة العقربي، وتتعلّق باستعمال صكوك المنظمة لخلاص نفقات خاصة بعائلتها، إضافة إلى تحمّل المنظّمة لبعض النفقات التابعة لها، فضلًا عن وجود شبهات في أموال تم جمعها عن طريق تبرعات واستولت عليها المتهمة.

وقد تم استصدار بطاقة جلب دولية بحق السيدة العقربي التي غادرت تونس، ولا تزال في حالة فرار.

وقد حضر المكلف العام في حق منظّمة ”أمهات تونس“ وطلب تأجيل النظر في القضية لتقديم طلبات الدعوى المدنية فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى شهر حزيران/ يونيو المقبل.