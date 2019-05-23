القضاء المغربي يدين أشهر محامي بوعشرين بتهمة إخفاء شاهدة

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، المحامي المثير للجدل محمد زيان، الذي يعتبر أحد أبرز المدافعين عن الصحفي توفيق بوعشرين المحكوم بالسجن بجرائم الاتجار في البشر واغتصاب صحفيات وعاملات في مؤسسته الإعلامية.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار) بحق المحامي محمد زيان، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها أفراد عائلته، وذلك بعد اتهامهم بإخفاء إحدى ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين عن المحكمة ببيتهم.

كما أدانت المحكمة ذاتها صحفية مغربية بالعقوبة ذاتها، إذ لجأت إلى منزل المحامي للاختباء من السلطات الأمنية لعدم حضور جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين المدان بالسجن 12 عامًا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

وتعود تفاصيل القضة إلى العام الماضي، إذ وجهت محكمة بمدينة الدار البيضاء استدعاءً لصحفية مغربية للإدلاء بشهادة في الملف الذي يتابع فيه الصحفي بوعشرين، حيث اعتبرت المحكمة أن شهادتها مهمة في التحقيق، لكنها امتنعت عن الحضور؛ ما اضطر المحكمة لإحضارها باستعمال القوة.

وعُثر على الصحفية التي عرفت بقربها من حزب العدالة والتنمية، داخل مسكن المحامي محمد زيان.