مسيرة احتجاجية في الرباط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي ”حراك الريف“

انطلقت مسيرة احتجاجية في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي ”حراك الريف”، بدعوة من عائلات المعتقلين، تقدمها والد ناصر الزفزافي، أبرز متزعمي الحراك المحكوم بـ20 عامًا من السجن.

وشاركت بالمسيرة أحزاب اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، وجماعة العدل والإحسان، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية، وبعض التنظيمات النقابية.

وقام المتظاهرون بجمع تواقيع من المواطنين المشاركين بهذه المسيرة، لمطالبة السلطات بإطلاق سراح المعتقلين، فيما لوحظ غياب العلم المغربي الرسمي خلال المسيرة، وحضور ما يعرف بالعلم الأمازيغي.

وحراك الريف هو عبارة عن حركة احتجاجية انطلقت شمال المغرب، إثر وفاة السماك محسن فكري ليلة 28 أكتوبر/ 2016، وهو يحاول استرجاع الأسماك التي كان ينوي بيعها، من داخل شاحنة القمامة التابعة للجهات الرسمية، والتي قامت بإتلافها.