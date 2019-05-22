هل يرغب التونسيّون بعودة ”بن علي“؟ (فيديو إرم)

شهدت الفترة الأخيرة في تونس اهتمامًا لافتًا بأخبار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وصل بالكثير من التونسيين إلى حدّ التعبير عن رغبتهم في عودته، مبرّرين ذلك بفشل جلّ حكومات ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وانتشار الإحباط والفقر وانهيار قدرتهم الشرائية، وفق قولهم.

آراء الشارع التونسي تباينت حول الأسباب التي تدفع التونسيين إلى ”الحنين“ لعهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة قبل حوالي 8 سنوات.

وأكّد تونسيون أن انهيار أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية، وتفاقم الوضع المعيشي، جعل التونسيين يقارنون بين وضعهم الاجتماعي الحالي ووضعهم السابق، معبّرين عن حسرتهم على أيام الرئيس الأسبق بن علي.

وأشار عدد من التونسيين قابلتهم ”إرم نيوز“، إلى أنّ ما يواجهونه يوميًا من مصاعب الحياة وفوضى وانفلات وانتشار للجريمة، أصبح يبعث الحسرة على رحيل بن علي وانتهاء عهده؛ الذي كانت فيه المعيشة زهيدة والأسعار منخفضة، والأمن متوفّر على عكس الوضع الحالي، وفق تعبيرهم.

واعتبر مشاركون أنّ ما وصفوه بـ“عهد الأمن والأمان“ في تونس، ولّى وانتهى، في ظلّ انتشار أعمال العنف والسرقة والجريمة، والفساد والاحتيال بشكل غير مسبوق، حسب تعبيرهم.