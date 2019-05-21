برلمانية تونسية: يوسف الشاهد يمارس ”حكم الميليشيات‎“

اتهمت النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان التونسي، سامية عبو، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بممارسة ما وصفته بـ“حكم الميليشيات“ في البلاد.

ونددت سامية عبو، المعارضة للحكومة، خلال جلسة للبرلمان التونسي، بواقعة منع قوات الأمن منذ أيام النائب عن حزب ”صوت الفلاحين“، فيصل التبيني، من دخول مؤسسة حكومية كان يتواجد بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة ”جندوبة“، شمال غربي البلاد.

واعتبرت عبّو، في كلمة لها، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أن ”ما حصل للنائب فيصل التبيني خطير، ويعتبر مغالطة كبرى وضربًا لصفة النائب ومهمته“.

واتهمت رئيس الحكومة بـ“استغلال مؤسسات الدولة والأمن لمنع نائب من القيام بمهامه.. هذا يُسمّى حكم الميليشيات والشاهد يريد أن يثبت لنا أنه لا يختلف عمن حكمونا سابقًا“.

وأشارت إلى أنه ”كان من المفترض على الشاهد اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية على التبيني بدل الانخراط في مثل هذه الممارسات“.

بدوره، طالب النائب فيصل التبيني البرلمان بفتح تحقيق حول أسباب منعه من الدخول إلى مؤسسة حكومية، خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرًا إلى محافظة جندوبة.

ودعا التبيني في كلمة له، خلال الجلسة البرلمانية العامة، إلى الكشف عمّن أصدر الأوامر للسلطة التنفيذية لمنعه كنائب في البرلمان من القيام بدوره الرقابي، معتبرًا أن ما حصل يعد ”سابقة خطيرة“، حسب تعبيره.

يشار إلى أن النائب فيصل التبيني نشر مؤخرًا فيديو يوثق منعه من قبل قوات الأمن التونسية من دخول مستشفى الأمراض السرطانية، حيث كان وقتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقوم بزيارة لتدشينه.