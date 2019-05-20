وفاة 3 عمال داخل قناة للصرف الصحي‎‎ بالمغرب

لقي 3 عمال مصرعهم صباح اليوم الاثنين اختناقًا داخل قناة للصرف الصحي بالمنطقة الخضراء في الدار البيضاء.

وكان العمال يجرون أعمال الصيانة لفائدة شركة خاصة، لكنهم دفعوا حياتهم ثمنًا لذلك.

وانتشل رجال الوقاية المدنية الجثامين الثلاثة من القناة، وقاموا بنقلها إلى ثلاجة الأموات، حيث ستخضع للتشريح من طرف الطبيب الشرعي، للكشف عن أسباب الوفاة، كما فتحت الشرطة تحقيقًا في الموضوع.

وتكررت حوادث قنوات الصرف الصحي بالمغرب في الآونة الأخيرة، كالطفل ذي الخمس سنوات الذي فارق الحياة قبل 3 أيام بعد وقوعه في بالوعة بمدينة تارودانت في الجنوب، ووفاة ستيني داخل حفرة للصرف الصحي في ضواحي مراكش في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، وغيرهما.