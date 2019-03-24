بالفيديو.. اندلاع حريق بأقدم أسواق الدار البيضاء المغربية

شب حريق، اليوم الأحد، في بعض المحلات التجارية بـ“سوق ولد مينة“ أحد الأسواق المعروفة بالدار البيضاء في المغرب، وتسببت ألسنة اللهب في عدد من الخسائر المادية للتجار، حيث يجهل لحد الساعة السبب المباشر في اندلاع النيران.

ويضم السوق أزيد من 700 محل تجاري، تختلف بضائعها بين الأثاث المنزلي والأدوات الإليكترونية والحيوانات وغيرها.

وتم تأسيس السوق سنة 1983 بالحي الحسني، واسمه الرسمي ”سوق السعادة“، لكنه معروف بين السكان باسم سوق ”ولد مينة“.

وتكررت حرائق الأسواق بالعاصمة الاقتصادية للمغرب بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، أبرزها سوق الجملة الخاص بالخضار والذي تسبب في خسائر مادية فادحة، وتطلبت السيطرة عليه تسخير الكثير من الإمكانيات، كما كشف عن ضعف في الإجراءات الأمنية لمواجهة مثل هذه الحوادث في الأسواق.