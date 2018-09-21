مصرع عاملين في حريق بمصنع الوزير المغربي العمراني (فيديو)

نشبت النيران، اليوم الجمعة، في مصنع مختص في الصناعة التحويلية الغذائية في ضواحي مدينة القنيطرة المغربية، ما أدى لمصرع عاملين، فيما تتضارب الأنباء حول وفاة شخص ثالث.

يذكر أن المصنع يملكه رئيس الوزراء المغربي الأسبق كريم العمراني، الذي فارق الحياة أمس الخميس عن عمر ناهز 99 عامًا، وهو ما أثار بعض الشكوك حول أسباب وخلفيات الحريق.

وذكرت السلطات المحلية أن المعطيات الأولية تشير إلى أن النيران اندلعت مباشرة بعد عمليات تلحيم أحد صهاريج التخزين المتواجدة بالمصنع.

وما تزال جهود مصالح الوقاية المدنية (رجال الإطفاء) مستمرة لإخماد النيران، وتم الاستعانة بطائرة في العملية، وسيجري بعد ذلك تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحريق.