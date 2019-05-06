موريتانيا.. مرشح ”القوى الزنجية“ يقدم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة‎

أودع رئيس حزب ”الحركة من أجل إعادة التأسيس“، كان حاميدو بابا، مساء اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الموريتانية.

وحصل حاميدو بابا، على الوصل رقم 6 من المجلس الدستوري، ليكون بذلك سادس مرشح يتقدم حتى الآن بملف ترشحه للرئاسة، بعد وزير الدفاع السابق المدعوم من النظام، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ”تواصل“ المحسوب على الإخوان، والنائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد، والنائب البرلماني محمد ولد مولود المدعوم من تحالف عدة أحزاب معارضة، والموظف بوزارة المالية محمد الأمين ولد المرتجي ولد الوافي الذي سلم ملفه يوم الاثنين.

ويحظي كان حاميدو بابا بدعم ائتلاف ”التعايش المشترك“، الذي يضم عددا من أحزاب القوى الزنجية بينهم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد، وحزب القوى التقدمية للتغيير، وحزب الحرية والمساواة والعدالة، وعدد من الحركات الشبابية.

وتعتبر هذه ثاني مرة يترشح فيها النائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا للرئاسية، بعد انتخابات عام 2009، التي أوصلت الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز للسلطة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الدستوري اللائحة المؤقتة للمترشحين للرئاسيات يوم الخميس 9 أيار/مايو الجاري، قبل أن يتم فتح باب الطعون للمترشحين، بحسب ما أقره مرسوم رئاسي صادر الشهر الماضي، حدد أيضًا تاريخ الانتخابات الرئاسية في يوم 22 حزيران / يونيو المقبل.