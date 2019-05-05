الجزائر.. بن صالح يدعو إلى الحوار تمهيدًا لانتخابات 4 يوليو

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأحد، إلى الحوار الشامل لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم انتخابات الرئاسة في 4 يوليو/ تموز المقبل لـ“تجنيب البلاد الفراغ الدستوري وإفشال مخططات معادية“.

وقال بن صالح، في خطاب وجهه للجزائريين وبثه التلفزيون الرسمي، إن ”الحوار الذكي، مع النية الصادقة، هو السبيل الوحيد لتوفير الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة، للخروج بشكل نهائي من عدم الاستقرار السياسي، وسيكون للرئيس المنتخب الصلاحية للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب“.

وأضاف:“أدعو كل الطبقات السياسية والمجتمعية إلى التعبئة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي يعد وحده الكفيل بإفشال المخططات المعادية التي تدفع نحو الفراغ الدستوري وبالتالي الفوضى“.

وأفاد بن صالح أن“المسؤولية تقع على الجميع، لأن التهديدات التي تتربص ببلدنا ليست بالبساطة التي تبدو، وهي ذات مصدر خارجي، ولها امتدادات داخلية وهي غاية في التعقيد“، دون الكشف عن طبيعتها ومن يقف وراءها.

يشار إلى أن بن صالح حدّد فور تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، خلفًا للرئيس المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة، يوم 4 يوليو، موعدًا للانتخابات الرئاسية، لكن المعارضة والحراك الشعبي رفضوا هذه الخطوة، وطالبوا برحيل كل رموز النظام السابق، وعدم إشرافهم على المرحلة الانتقالية.