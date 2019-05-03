سقوط قيادات في المليشيات بعد معركة دامية في طرابلس

أكدت مصادر صحية في منطقة العزيزية، في ليبيا، وصول أكثر من 80 جثة من عناصر المليشيات إلى مستشفى العزيزية والسبيعة، ويعود بعض هذه الجثث لشخصيات قيادية ميدانية معروفة، قتلوا جراء معركة دامية نشبت ليلة البارحة وصباح اليوم في عدة محاور في العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب المصادر الصحية التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ مفضلة عدم كشف هويتها، فإن الشخصيات القيادية التي تم التعرف على جثثها بينها القائد الميداني، حسن عبد السلام الفكحال الزنتاني في محور العزيزية، وأحمد محمد المدني الزنتاني، ابن رئيس المجلس العسكري للزنتان السابق، كما تم التعرف على جثة عبدالحميد عون الزنتاني، قيادي في المجلس العسكري نفسه، كما تم تأكيد مقتل عبدالرؤوف الثعيلب الزنتاني، قائد محور في المجلس أيضًا.

واضاف المصدر بأن من بين الجثث شادي سعيد فطيس الزواري، أحد أفراد كتيبة زوارة في محور العزيزية، بالإضافة إلى مقتل القائد الميداني، الصقر جبران الزليطني، آمر كتيبة أحرار زليتن.

كما أشار المصدر إلى أن من عناصر الزاوية تم التعرف على جثة القائد الميداني، وليد محمد الزويك الزاوي، آمر سرية الزاوية.

وأكدت المصادر مقتل القائد الميداني، سليمان يوسف الأمين، الملقب ”بالقرد“ وهو من مليشيات مصراتة، كما تم التعرف على جثة محمد بشير بن زايد الخمسي، الملقب بـ“الخنفورة“ آمر كتيبة الإمداد الخمس، في محور العزيزية.

في نفس السياق أكد مصدر عسكري، لـ“إرم نيوز“ إصابة القائد الميداني، محمد الحصان المصراتي، آمر كتيبة 166 مصراتة، والذي نقل إلى أحد مستشفيات الزاوية للعلاج، وتجري محاولات لنقله إلى تونس.