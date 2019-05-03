الجيش الليبي يعتقل محمد الحصان قائد ”مليشيا 166“ في طرابلس (فيديو)

اعتقل الجيش الليبي، القيادي في مليشيات مصراته، محمد الحصان المصراتي الملقب بالحصان، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من الجيش.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، فجر الجمعة، إن ”الحصان، وهو آمر ميليشيا 166، قبض عليه اليوم بعد إصابته إصابة بليغة في محور العزيزية الذي تقدم الجيش فيه“.

والحصان هو ثاني قيادي مليشياوي يسقط تحت ضربات الجيش الوطني الليبي، في أقل من أسبوع، إذ سبقه القيادي محمود بعيو المشهور بلقب ”شريخان“ الذي كان يقود ميليشيا ”أماطين“، والذي قتل في محور صلاح الدين.

وبث ناشطون ومواقع إخبارية ليبية، مقطع فيديو على موقع ”فيسبوك“ يظهر سيارة ”الحصان“ بعد سقوطه في قبضة قوات اللواء التاسع-ترهونة، بحسب متحدث في الفيديو.

وسيطر الجيش الليبي على منطقة ”الكسارات“ في محور العزيزية، الخميس، وعلى منطقة ”سبيعة“ الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بعد معارك شرسة مع المليشيات المسلحة.