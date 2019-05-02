غرفة عمليات الكرامة: لن نسمح للإخوان بالاستمرار في نهب ثروات الليبيين

أكدت غرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، أنها لن تسمح لجماعة الإخوان المسلمين بالاستمرار في نهب ثروات الليبيين.

وقال متحدث باسم الغرفة، في بيان مصور بثته صفحة وكالة الأنباء الليبية على ”فيسبوك“، إن ”القوات المسلحة تنفذ مهمتها في استعادة سيادة الوطن، ولن تسمح للإخوان المسلمين وأذنابهم من العصابات الإجرامية بأن يستمروا في نهب ثرواتكم وإذلالكم في طوابير الانتظار وحرمانكم من العيش الكريم“.

وشدد على أنه ”لا بد من القضاء على هذه المليشيات الإجرامية وإقامة دولة المؤسسات“.

وحث المتحدث ”أبناء الشعب الليبي على عدم الاستماع لما تبثه قنوات تنظيم الإخوان المسلمين الراعية للحشد المليشياوي من أكاذيب وافتراءات وفبركات“.

وأضاف أن ”الجيش يسعى للقضاء على كل من يريد العبث بالوطن، بعد القضاء على الجماعات الإرهابية في كل من بنغازي ودرنة والعصابات التشادية في الجنوب الليبي“.

وسيطرت قوات الجيش، الخميس، على منطقة ”السبيعة“ بشكل تام بعد معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ إن ”قوات الجيش سيطرت أيضًا على منطقة الكسارات القريبة من العزيزية، بعد إحباط الجيش هجومًا التفافيًا للمليشيات، أسفر عن وقوع العديد من الضحايا في صفوفها“.

وأضاف المصدر أن الجيش ”غنم 3 آليات من بينها آليات تحمل مدافع 23 ودمر 4 آليات مدرعة أخرى“.