ليبيا.. المسماري ينفي إصابة مدير مكافحة الإرهاب إثر انفجار في بنغازي

نفى الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إصابة مدير مكافحة الإرهاب في بنغازي عادل مرفوعة، إثر انفجار سيارة مفخخة.

وكانت وسائل إعلام محلية زعمت أن مرفوعة أصيب في الانفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، إن الانفجار الذي وقع صباح الإثنين، ووقع تحت جسر ”سيدي خليفة“ شرقي مدينة بنغازين، ”لم يسفر عن أي أضرار بشرية تذكر“.

لكنه أشار إلى ”وقوع بعض الأضرار المادية في المركبات الآلية القريبة من التفجير إضافة إلى أضرار طفيفة بالجسر“.

وأكد عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن إصابة مرفوعة، أو أي أحد من قوة إدارة مكافحة الإرهاب في الانفجار.

والأسبوع الماضي، قتل ثلاثة أشخاص، إثر انفجار سيارة في منطقة ”القوارشة“ غرب بنغازي، فيما قالت الأجهزة الأمنية في بيان، إن الانفجار ”كان بسبب تصادم السيارة بأخرى تحمل ذخائر حية“.