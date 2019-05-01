”تحيا تونس“ يشهد خلافات حادة قبيل الانتخابات.. فماذا يحدث في حزب الشاهد؟ (فيديو إرم)‎

يختتم حزب ”تحيا تونس“ المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمره التأسيسي، وسط أنباء عن استقالات وخلافات غير مسبوقة بين قياداته، تتعلّق بخيارات وتحالفات الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخلافات داخل الحزب قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بالبلاد.

وقالت القيادية في الحزب هالة عمران لـ ”إرم نيوز“ إن ما أثير حول الاستقالات الأخيرة في صفوف قيادات الحركة غير صحيح، معتبرة أن“ ما يحدث داخل الحركة نتاج طبيعي لحركة قيد البناء، وأن تباين الآراء يؤدي بالضرورة إلى تدعيم المسار الديمقراطي داخل الحزب“.

من جهته، قال عضو البرلمان، محمد الراشدي إن ما يحدث في حركة ”تحيا تونس“ طبيعي، ولكن تم استغلاله إعلاميًا وتطويره إلى ما يسمى بالخلافات.

وأضاف أنه يرجع ما يحدث في الحزب إلى الحركية باعتبار أن جلّ منتسبي ”تحيا تونس“ يمثلون مختلف الفئات المجتمعية.

وأشار الراشدي إلى أنه ”لا توجد صراعات داخل الحزب بين الدستوريين وباقي التيارات“، مؤكدًا ”تسجيل قاعدة مريحة للتيار الدستوري“.

القيادية في حركة ”تحيا تونس“ ليلى الحمروني قالت لـ ”إرم نيوز“: ”إن الخلافات واردة في كل الأحزاب والجمعيات، وإن ما روج حول الصراعات التي قد تهدد الحزب ما هي إلا شائعات من الأحزاب المنافسة“.