حركة ”تحيا تونس“ تنتخب سليم العزابي أمينًا عامًا

انتخب المؤتمر التأسيسي لحركة ”تحيا تونس“، يوم الأحد، رسميًا سليم العزابي أمينًا عامًا للحركة.

وأكد كمال إيدير رئيس المؤتمر التأسيسي لحزب ”تحيا تونس“، أن الحزب ”حسم رسميًا مسألة الأمانة العامة، حيث انتخب سليم العزابي، مدير الديوان الرئاسي السابق للباجي قائد السبسي، أمينًا عامًا ورئيسًا بالإنابة للحزب“.

وأشار كمال إيدير إلى أن الحركة، قررت في نفس الوقت، تأجيل اختتام مؤتمرها التأسيسي الذي كان مقرّرًا يوم الأحد، وذلك على خلفية الحادث الذي أسفر عن مقتل 12 امرأة، أمس السبت، في منطقة السبالة، بمحافظة سيدي بوزيد، وسط تونس.

من جانبه، قال سليم العزابي الأمين العام لحزب حركة ”تحيا تونس“، يوم الأحد، إن الحزب ”أعفى الهياكل المحلية ونائبه في محافظة القصرين، شمال غرب البلاد، من حضور أشغال المؤتمر، وكلفهم بمتابعة الأحداث في منطقة السبالة التي شهدت السبت حادثًا مروريًا مروعًا“.

وأشار العزابي، إلى تأجيل احتفالات كانت مقررة بالتزامن مع اختتام أعمال المؤتمر التأسيسي للحزب، بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأرجعت الحركة، قرار التأجيل، إلى الحادث الذي شهدته محافظة سيدي بوزيد.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن ”القرار جاء بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد نظرًا لمتابعته شخصيًا آثار هذه الفاجعة على عائلات الضحايا“.

لكن تقارير إعلامية قالت إن“تأجيل اختتام فعاليات المؤتمر التأسيسي لمؤتمر تحيا تونس، جاء نتيجة خلافات وصراعات حادة بين قيادات الحزب“.

وكانت حركة ”تحيا تونس“، افتتحت يوم السبت، مؤتمرها التأسيسي الأول، وسط جدل واسع حول ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.