الأمم المتحدة تطالب بإقامة ”ممر إنساني آمن“ في طرابلس الليبية‎

طالبت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بإقامة ”ممر آمن“ لإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة الليبية، طرابلس، التي تشهد عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات المسلحة.

و قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إنه ”تجب إقامة ممر آمن بشكل عاجل داخل طرابلس، لإدخال المساعدات إلى الليبيين، والسماح للمدنيين بمغادرة منطقة الصراع“.

وقالت باشيليت، في بيان لها:“إن تصاعد الهجمات في المناطق السكنية، بما في ذلك استخدام المدفعية، والصواريخ، والغارات الجوية، أمر مقلق للغاية“، معتبرة أنّ هذا الوضع يحتّم إقامة ممر إنساني.

وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف:“في أكثر المناطق تضررًا من الصراع، هناك شعور متزايد باليأس“.

وأضاف:“هناك نقص في إمدادات المياه، وعادة ما تنقطع الكهرباء، ويواجه الناس مشاكل في الحصول على الغذاء والوقود“.

وبدورها، حذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ماريا ريبيرو، من خطورة الأوضاع الإنسانية في مدينة طرابلس، مع استمرار المعارك في المدينة.

وتوقعت ريبيرو، في وقت سابق، تدهور الوضع الإنساني مع استمرار المعارك، داعية إلى هدنة إنسانية واحترام المدنيين.

من جانب آخر، لفتت ريبيرو إلى وجود 3 آلاف و500 مهاجر ولاجئ في وضع خطير، داخل مراكز احتجاز تقع قرب مناطق الاشتباكات، مؤكدة إجلاء800 شخص من مراكز الإيواء في عين زارة، وأبو سليم، وقصر بن غشير.