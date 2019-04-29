الجيش الليبي يسيطر على أسلحة ومعدات حديثة في مواقع لمليشيات طرابلس (فيديو)

أوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، سيطرة قوات الجيش الليبي على عدة آليات وأسلحة وذخائر متطورة خلال معاركها الأخيرة التي تحرك فيها الجيش الليبي على كافة محاور الجبهات.

ووفقًا للصفحة، فإن قوات الجيش الليبي سيطرت على عدة سيارات وآليات حربية وذخائر متنوعة، تركتها المليشيات بعد هروبها من مواقعها إثر هجوم القوات المسلحة الليبية.

صفحة الإعلام الحربي أوضحت بأن القوات المسلحة الليبية اشتبكت مع الجماعات الإرهابية في خلة الفرجان، وكذلك في محور منطقة صلاح الدين.

عدسة شعبة الإعلام الحربي ترصد الاشتباكات التي خاضتها القوات المسلحة مع الجماعات الإرهابية عدسة #الإعلام_الحربي ترصد الاشتباكات التي خاضتها القوات المسلحة مع الجماعات الإرهابية في خلة الفرجان وكذلك تقدمها في اتجاه منطقة صلاح الدين .. حيث تم أسر العديد من أفراد هذه الجماعات الإرهابية وكذلك مصادرة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والعتاد ومن بينها صواريخ سام 7 المضادة للطيران وغيرها من الأسلحة المتطورة .الله اكبر #شعبة_الاعلام_الحربي تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي‏ في الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وبينت الصفحة بأنه تم أسر العديد من أفراد هذه الجماعات الإرهابية وكذلك مصادرة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والعتاد، ومن بينها صواريخ سام 7 المضادة للطيران وعدة أنواع من الأسلحة المتطورة.