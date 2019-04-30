قيادة الجيش الليبي تستحدث مركزًا إعلاميًا تابعًا لها

أوضح مصدر عسكري، بأن القيادة العامة للجيش الليبي، استحدثت مركزًا إعلاميًا لغرفة عمليات الجيش الليبي، يكون هدفه مواكبة أخبار الجيش الليبي العسكرية، وأيضًا متابعة وسائل الإعلام ”المعادية“ والرد عليها.

وفي تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أكد العقيد محمد فرج عثمان من إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، بأن هذا المركز يختص بنقل الأخبار العسكرية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالتنسيق مع غرفة عمليات ”طوفان الكرامة“ غرب ليبيا، وذلك لتوجيه الخطاب الإعلامي بطريقة متخصصة.

وأوضح العقيد محمد عثمان، بأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، أصدر قرارًا بإنشاء مركز إعلامي يسمى ”المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة“، بإمرة العميد خالد المحجوب الهادي، بصفته مديرًا لإدارة التوجيه المعنوي

وبحسب العقيد فرج، سيتم عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لتوضيح آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث دعا القنوات والوكالات الإعلامية المحلية ومراسلي القنوات والوكالات الدولية للاتصال بإدارة المركز الإعلامي.

وأشار العقيد عثمان، إلى أن هذا المكتب لا يتدخل في عمل الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، موضحًا بأن اللواء أحمد المسماري لا يزال يمارس عمله وفق المهام المحددة له من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.