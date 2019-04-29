الجيش الليبي يتقدم على كافة جبهات القتال حول طرابلس

أعلن مصدر عسكري في غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية، الإثنين، عن أن تطورًا طرأ في عمليات الجيش بكافة المواقع المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر الذي كان يتحدث لقناة ”ليبيا الحدث“، المقربة من قيادة الجيش الليبي، إن ”كافة قوات الجيش الليبي تتقدم حاليًا في جميع محاور القتال صوب الهدف المحدد“، الذي لم يحدد وجهته.

وبحسب مراقبين للشأن الليبي، يبدو أن هذا التقدم يمثل التحرك الكبير نحو وسط العاصمة، كما أن هذا التقدم جاء بعد تمهيد مكثف بقصف جوي استمر لثلاث ليال متوالية، كان أشدها ليلة البارحة، حيث استهدفت مقاتلات سلاح الجو، عدة مواقع للميليشيات وغرف عمليات لها في كافة المحاور.