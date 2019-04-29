النواب الليبي يدعو المسلحين في طرابلس إلى تسليم أنفسهم

وجهت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الليبي، الأثنين، نداء إلى الشباب المسلحين من سكان العاصمة طرابلس بترك أسلحتهم والعودة إلى منازلهم وأهلهم.

وقالت اللجنة في بيان إنه في الوقت الذي نشهد فيه أن أغلب البلاد يسودها استقرار كامل بفضل تضحيات القوات المسلحة الليبية، من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي والوسط والجنوب، وتمتع سكان هذه المدن والمناطق بالراحة التامة، وترك الشباب للسلاح والالتفات إلى أعمالهم ودراستهم، وبعد أن اتضح للشعب الليبي كافة أن العديد من التنظيمات الإرهابية قد تغلغلت بين صفوف مليشيات طرابلس وبشهادة كافة دول العالم، فإننا ننبهكم مرة أخرى أبناء طرابلس لخطورة الوضع على حياتكم وعلى أهلنا في مدينة طرابلس، ونطلب منكم للمرة الأخيرة ضرورة الانسحاب الفوري من مناطق القتال والعودة لمنازلكم وأهلكم.

وذكر البيان أن ”وعدا بالأمان صدر لكم من القوات المسلحة إنقاذاً لانفسكم ولعامتنا العزيزة من الخطر عليكم بالبقاء بينهم، وإذا استمر رفضكم فلن يكون أمام القوات المسلحة إلا الاستمرار بمهامها لإنهاء هؤلاء الإرهابيين، وأنتم للأسف بين متطرفين لا تعرفون سوء فعلهم، وهم سبب كل الكوارث التي حاقت بليبيا“.

وأشار البيان إلى أن المسؤولية التي تقع على مجلس النواب والقوات المسلحة ”تحتم علينا حماية الشعب وكل مواطن والحرص على حياتكم وحمايتها، لذلك نكرر مرة أخرى انظروا من حولكم واعقلوا وارجعوا إلى بيوتكم وأهلكم وابتعدوا جميعاً عن هذه التنظيمات الإرهابية“.

وختمت اللجنة بيانها بالقول: ستنتهي الحرب عما قريب وترجع ليبيا آمنة مستقرة ويتاح للشباب العمل والتجارة والدراسة والمساهمة في بناء بلدهم وتطويرها، كلا حسب تطلعاته، فقط اتركوا السلاح والآن.