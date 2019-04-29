مقتل القيادي ”شريخان“ عشية تقدم الجيش الليبي في طرابلس

أكد مصدر عسكري، مقتل القيادي في إحدى ميليشيات مصراتة التي تقاتل ضد الجيش الليبي في طرابلس، وهو القيادي محمود بعيو المشهور بلقب ”شريخان“ والذي كان يقود ميليشيا ”أماطين“ والتي تكونت في مدينة مصراتة بعد أحداث ثورة فبراير 2011.

المصدر العسكري أكد مقتل شريخان في محور صلاح الدين، مضيفًا أن جثته بثلاجة حفظ الموتى بمدينة ترهونة.

وأشار المصدر إلى أن شريخان قتل في اشتباكات العاصمة طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي خلال هجوم نفذته كتيبة طارق بن زياد واللواء 106 واللواء التاسع على الميليشيات بمحور صلاح الدين، أعقبه وفق المصدر تقهقر و انهيار تام بصفوف الميليشيات.

نشطاء وصفحات مؤيدة للجيش الليبي نشرت صورًا ومقاطع فيديو لشريخان بعد مقتله في مواجهات ضد الجيش الليبي، بعد تقدمات للجيش الليبي في كل جبهات القتال .

تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أوضح اليوم على صفحة الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تحرك قوات الجيش من كافة المحاور صوب وسط العاصمة الليبية طرابلس.