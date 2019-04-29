قطر تستحوذ على 60% من شركة تونسية للطاقة

أعلنت وحدة تابعة لشركة نبراس للطاقة القطرية (حكومية)، اليوم الإثنين، استكمال الاستحواذ على حصة 60% من شركة قرطاج للطاقة، دون ذكر قيمة الصفقة.

وتملك شركة قرطاج للطاقة، محطة توليد للكهرباء في العاصمة التونسية تونس بقدرة إنتاجية تبلغ 471 ميغاواط، وتوفر حوالي 10% من الطلب على الكهرباء في البلاد.

وقالت نبراس للطاقة، إن شركة هولندية تابعة ومملوكة لها بالكامل، استكملت عملية الاستحواذ، وفق بيان إفصاح للبورصة القطرية.

وجاء في البيان: تأتي العملية تماشيًا مع استراتيجية نبراس في الاستحواذ، لتعزيز قاعدة أصولها من خلال الاستثمار في محطات توليد الكهرباء، التي تتمتع بعقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء المولدة“.

وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ، ”تعتبر علامة لدخول نبراس لسوق الطاقة التونسي وبداية لتأسيس وجودها الأول في شمال أفريقيا“.

ونبراس للطاقة هي شراكة بين كيانين حكوميين قطريين هما شركة الكهرباء والماء القطرية 60% وقطر القابضة 40%، ويبلغ رأس المال الشركة المدفوع مليار دولار.

وتمتلك نبراس للطاقة، مجموعة من المشاريع في كل من سلطنة عمان والأردن وإندونيسيا.