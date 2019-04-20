نائبة تونسية تؤكد هبوط طائرة شحن عسكرية قطرية في مطار جربة

قالت النائبة في البرلمان التونسي لمياء بلمليح إن لديها معلومات تؤكد هبوط طائرة شحن عسكرية قطرية في أحد مطارات تونس، تحمل أسلحة بغرض إيصالها للمليشيات المسلحة في ليبيا.

وأوضحت بلمليح أن المعلومات التي وصلت إليها دون ذكر المصدر أفادت بأن الطائرة حطت بمطار جربة – جرجيس مساء الخميس على متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم المليشيات المسلحة في ليبيا.

وأشارت النائبة بلمليح في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك إلى أنها اتصلت بالجهات المختصة التونسية وأكدت لها هذه الجهات صحة وجود الطائرة مبينة أن تلك الجهات عللت وجود الطائرة لأسباب فنية لا علاقة لها بما يحصل بالشقيقة ليبيا.

وختمت النائبة تدوينتها بتوجيه نداء للدبلوماسية والخارجية التونسية بضرورة التزام الحياد فيما يحدث في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد في أكثر من مؤتمر صحفي له، بأن دولا تدعم الإرهاب والمليشيات في طرابلس بالعتاد والأسلحة عن طريق البحر ورحلات جوية خاصة، واتهم بالخصوص دولتي قطر وتركيا.