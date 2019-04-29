بعد المعلمين.. الأطباء المغاربة يبدأون إضرابًا عن العمل لأسبوع كامل

وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب ،دعوة للأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام ، لخوض إضراب عن العمل لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل الجاري ، مع مسيرة احتجاجية من مقر وزارة الصحة بالرباط إلى مقر البرلمان.

ويأتي هذا التصعيد بعد قيام الأطباء بعدة إضرابات متفرقة منذ السنة الماضية ،لأنهم يتهمون الحكومة بالاستخفاف بمطالبهم ، كما يحملونها ما وصل إليه القطاع الصحي في المغرب من تدهور ، يصفونه بـ“مرحلة السكتة القلبية“.

وكان حوالي ألف طبيب قد قدموا استقالات جماعية إالى وزارة الصحة ، من الدار البيضاء وكل جهات المغرب ، في الشمال و الشرق وحتى مدينة ورززات في الجنوب.

إلا أن الوزارة رفضت تلك الاستقالات ،مراعاة للمصلحة العامة التي يهددها ”النقص العددي في المواد البشرية“.

كما قال وزير الصحة انس الدكالي،أن ”الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، وليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري“، مشيرا إلى أن ”الاستقالات ينبغي أن تكون فردية“.

وذكرت صحيفة ”المساء“ المغربية أن الأطباء لجأوا إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت أحكاما لصالحهم ، مفادها أن أولئك الأطباء لا تربطهم حاليا أية صلة بوزارة الصحة، ”لأن العقود التي مدتها 8 سنوات انتهت قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة“.