اكتشاف احتياطي مهم من الغاز الطبيعي شرق المغرب

قالت شركة بريطانية للتنقيب عن المحروقات، إنها اكتشفت تدفقات مهمة للغاز الطبيعي بمدينة جرسيف شرق المغرب.

وأكدت الشركة واسمها ”Predator Oil & Gas Holdings“ ، في بيان أن الآبار الأربعة التي حصلت على تراخيص استغلالها بمنطقة جرسيف، ”تتوفر على إمكانيات هائلة من الغاز الطبيعي“، متوقعة الوصول إلى 474 مليار قدم مكعب في هذه الآبار.

وشدد المصدر ذاته على أن البيانات السيزمية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وكذلك بيانات الآبار الـ4، تشير إلى وجود تقدم كبير في البحث عن الغاز بجرسيف، لافتة إلى أنه ”لا يوجد أي عائق قد يمنع الشركة من اكتشاف احتياطي الغاز بالمنطقة“.

ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المؤسسة الرسمية المكلفة بتدبير قطاع الطاقة والمعادن باستثناء الفوسفات في المغرب، أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنت عنه الشركة البريطانية.

وقبل أسابيع، أعلنت شركة ”ساوند إنرجي“ البريطانية عن تحيين لتوقعاتها الخاصة بمخزون الغاز الطبيعي، لمنطقة تندرارة شرق المملكة، وذلك بعدما أشارت تحليلات بيانات الضغط الجديدة إلى احتمالية تقدير الاحتياطي بـ 115 مليار قدم مكعب، عوض 40 مليار قدم مكعب التي قدرتها في يوليو 2017.

واستناداً إلى معطيات رسمية، يوجد في المغرب 900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية، لا يزال جزء كبير منها لم يكشف عما يختزنه.

وحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، تعمل على التنقيب عن الهيدروكربونات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري.

وينتظر أن يساهم اكتشاف المملكة المغربية للغاز في دعم مساعيها لإطلاق استثمارات لتوفير خمسة مليارات متر مكعب من الغاز المسال، حيث كانت الحكومة قد أجرت في وقت سابق اتصالات مع مستثمرين من أجل ضمان انضمامه لهذا المشروع الهام.