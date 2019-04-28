المغرب.. العثماني يكشف سبب تكليفه وزير الداخلية بالحوار مع النقابات

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، خلال لقائه يوم الأحد برؤساء البلديات المنتمين لحزب العدالة و التنمية، بأنه كلف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالحوار مع النقابات العمالية، وذلك عقب اتهام ”العثماني“ باستغلال الملف الاجتماعي لأهداف انتخابية.

وتعرض العثماني للانتقادات داخل حزبه، بعدما تولى وزير الداخلية الحوار مع النقابات بدلًا من محمد يتيم وزير الشغل والإدماج.

وذكر العثماني أنه ”خلال الاجتماع مع النقابات، وجهوا اتهامات لحزب العدالة والتنمية باستغلال الحوار الاجتماعي لتحسين صورته قبل انتخابات 2021“.

وقال العثماني، إنه ”كلّف وزير الداخلية بمهمة الحوار مع الأحزاب، حيث واصلت الحكومة الحوار حتى الوصول لاتفاق ثلاثي باسم الحكومة بجميع مكوناتها“.

ووصف العثماني الحكومة بأنها ”حكومة اجتماعية بامتياز“، مدللًا على ذلك بالقوانين وبالزيادة في ميزانيات البرامج الاجتماعية خلال 2019.

وأشار إلى الزيادات الأخيرة في الأجور التي تعتبر اهتمامًا بالطبقة المتوسطة، ويعتبر أول اتفاق رسمي بين الحكومة والنقابات العمالية منذ تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة المغربية.

لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحبت من الاتفاق، لأنها اعتبرت أن الحكومة تراجعت عن عدد من الوعود التي قدّمتها خلال الحوار، ولم يتضمنها الاتفاق النهائي.

واستغل العثماني كلمته لتنبيه بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يدلون بتصريحات ”غير موضوعية“ وتوجه اتهامات وتجريحات للأشخاص، في تلميح منه إلى رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، الذي أشعل الإعلام المغربي في الشهور الأخيرة بتصريحات تسببت بالكثير من الإحراج لحزب العدالة والتنمية.