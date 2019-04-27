”تحيا تونس“ تعقد مؤتمرها التأسيسي وسط جدل بشأن ترشيح الشاهد للرئاسيات (فيديو إرم)

افتتحت حركة ”تحيا تونس“، المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم السبت، مؤتمرها التأسيسي الأول، وسط جدل واسع حول ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

موقع ”إرم نيوز“، واكب المؤتمر التأسيسي الذي عقد وسط حضور لافت لقادة الحزب، الذي تأسس قبل أشهر، و ينتظر أن يكون منافسًا قويًا على الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

واعتبر سليم العزابي، المنسق العام لحركة تحيا تونس، في تصريحات صحفية، أنّ حركته ”كانت وفية لالتزاماتها وتوصّلت نتيجة التوافقات الحاصلة في المحافظات إلى عقد المؤتمر التأسيسي في وقت وجيز مقارنة مع أحزاب أخرى لم تتمكّن من ذلك رغم تأسيسها منذ سنوات“.

ولفت إلى أنّ ”نهاية المرحلة التأسيسيّة اليوم، هي بداية لانطلاق المشروع السياسي“، مثمّنًا ”التوافقات الحاصلة في عدد من المحافظات التونسية“.

بدوره، قال القيادي بحركة ”تحيا تونس“ سهيل العلويني، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إن ”الحركة شرعت في مناقشة اللوائح والنظام الداخلي وتزكية الأمانة العامة“.

من جانبها، أكدت عضو البرلمان عن حركة ”تحيا تونس“ ليلى الحمروني، أن ”الوسط السياسي التونسي سيفاجأ بقرار منبثق عن المؤتمر بخصوص علاقة الشاهد بالحزب“، في إشارة ربما لإعلان الشاهد ترشحه للسباق الرئاسي القادم.