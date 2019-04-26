هل أغلق الشاهد قناة نسمة تحضيرًا لرئاسيات تونس؟ (فيديو)

اتّهم عدد من الصحفيين والعاملين، بقناة ”نسمة“ التونسية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء غلق قناتهم، معتبرين أنّ ما حصل كان هدفه تصفية حسابات سياسية مع مالك القناة نبيل القروي.

وأشار محلّلون إلى أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي يعتزم التقدم لسباق الرئاسيات، أدخل في الحسابات السياسية إغلاق قناة نسمة التي يمتلكها نبيل القروي، الذي يعتزم هو الآخر دخول المنافسة.

وشدد صحفيون تونسيون وعاملون بالقناة، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، على أن ”ما تبثه قناة نسمة من حقائق صادمة حول الوضع الاجتماعي الكارثي ببعض المحافظات، وخاصة في علاقة ببرنامج خليل تونس، أزعج البعض ودفعهم لاتخاذ إجراءات ضد قناة نسمة“.

ووصف اسكندر العلوي، صحفي بقناة نسمة في تصريحه لـ“إرم نيوز“، حالة الاحتقان في صفوف العاملين بالقناة، مشيرًا إلى مصير الصحفيين والموظفين المهددين بالبطالة.

وقالت وفاء الطرابلسي، الصحفية بالقناة، إن ”ما لحق قناة نسمة من انتهاك وتعدّ على الحقوق والحريات، يشكّل فضيحة بالبلاد التونسية“، مضيفة بأن ”أمن الشاهد اقتحم مقر القناة واعتدى على الصحفيين لا لشيء إلا لإسكات الأصوات في الجهات“.

ويتجمهر منذ أمس عشرات الصحفيّين أمام مقر قناة نسمة، للتضامن والتعاطف مع حرية التعبير في البلاد، ومنددين بالتضييق على الصحافة والإعلام.