المغرب.. استمرار احتجاجات أساتذة ”التعاقد“ (فيديو)

نظم الأساتذة المتعاقدون في المغرب، اليوم الأربعاء، مسيرة جديدة في شوارع مدينة الرباط للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، ومن القرر أن يعتصموا الليلة بأكملها أمام مقر البرلمان.

وانطلقت المسيرة من محطة ”اكدال“ للقطارات بالرباط، حيث اجتمع المشاركون من مختلف مناطق المغرب، وبدأوا بترديد شعاراتهم للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وسط المسافرين المتواجدين بالمحطة.

وانضم للمسيرة المدرسون الذين يطلقون على أنفسهم اسم ”أساتذة الزنزانة 9 ”، نسبة إلى أنهم قضوا سنوات طويلة جدًا في السلم التاسع من الوظيفة العمومية، لذا يطالبون بترقيتهم إلى السلم العاشر دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، إلى جانب مشاركة الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذين يطالبون بإنصافهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم.

ولوحظ اصطحاب مجموعة من المتظاهرات والمتظاهرين لأطفالهم، علمًا أن المرة الأخيرة التي اعتصم فيها الأساتذة المتعاقدون بالعاصمة الرباط، اصطدموا بقوات الأمن الذين حاولوا تفرقتهم.

وعرفت السنة الدراسية 2019/2018 بالمغرب الكثير من التعثر بسبب إضرابات الأساتذة المتعاقدين، لذا أصدرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب اليوم بلاغًا للتنديد بـ ”حالات العبث التي تستهدف الأسر ومدرسيها، نتيجة التوقفات المسترسلة للدراسة“، وانتقدت ”عدم استحضار جميع الأطراف للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وللمصالح العليا للوطن“.

كما أن تلاميذ ثانوية بمدينة ”امينتانوت“ جنوب المغرب، خرجوا بدورهم للاحتجاج على تعطيل دراستهم، بسبب الفشل الدائم لحوار الأساتذة المضربين مع الحكومة.