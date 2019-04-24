طرابلس الليبية.. ”جنة الميليشيات“ -نظرة من الداخل- (فيديو)

أطلق الجيش الليبي أوائل أبريل الجاري معركة ”طوفان الكرامة“ لتحرير العاصمة طرابلس من ميليشيات متشددة، سيطرت على مؤسسات الدولة منذ دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إثر اتفاق الصخيرات في المغرب.

ويشرح فيلم وثائقي أعده موقع ”إرم نيوز“ كيف أصبحت طرابلس بسبب ضعف حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المتحكم الأكبر في مقاليد الأمور بالعاصمة الليبية، بما فيه تسيير المؤسسات الحكومية بالقوة.

ويظهر الوثائقي ما آلت إليه العاصمة الليبية طرابلس في ظل تحكّم الميليشيات المختلفة في مصائر السكان ومعيشتهم، في وقت أصبح قادة تلك الفصائل المسلحة من أثرياء البلاد، بسبب مخصصاتهم المالية، التي يحصلون عليها ترضية، أحيانًا من حكومة الوفاق، ومن قوى خارجية مثل قطر وتركيا أحيانًا أخرى.

ويوضح الفيلم مكونات الميليشيات وقياداتها، وكيف شقوا طريقهم نحو قطاع الموارد والأموال دون رادع من حكومة الوفاق، التي ابتزتها الميليشيات بحجة الحماية الأمنية.

وفي تزاوج للسلطة والسلاح في طرابلس، تعيش العاصمة وضعًا لا يسرّ صديقًا ولا يفرح عدوًّا، كما يعبّر عن ذلك لسان حال الليبيين الذين يدفعون ضريبة الوضع الحالي، فيما يتعطش السكان لنجاح الجيش الليبي في تخليصهم من كابوس حكم الميليشيات.