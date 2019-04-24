مشاهد من معركة الجيش الليبي مع الميليشيات في طرابلس (فيديو)

بثّت صفحة شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي على الفيسبوك مشاهد من المعركة الجارية ضد الميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.

وقالت الصفحة: إن الجيش الليبي نجح في سحب ما أسماها ”الميليشيات الإرهابية“ إلى خارج مدينة طرابلس، لما قالت إنه ”حفاظًا على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة“، خلال المعارك الدائرة في المدينة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة ”شعبة الإعلام الحربي“ الإعداد من قبل الجيش لإحدى المعارك، فيما تظهر لقطات أخرى طبيعة الاشتباكات الدائرة في المدينة.

وعلقت ”شعبة الإعلام الحربي“ على مقطع الفيديو بالقول: ”قواتكم المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو عاصمتنا الحبيبة طرابلس بعد سحب التحالف الميليشياوي الإرهابي إلى خارج أزقتها العامرة؛ حفاظًا على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة لتحقيق الخلاص النهائي“.

وأضافت تقول: ”ما اخترنا القتال يومًا معهم لكنهم أجبرونا على ذلك.. هذه إحدى معارك العزة والكرامة والشرف“، فيما يظهر في مقطع الفيديو جنود يؤكدون قرب السيطرة على كامل مدينة طرابلس.