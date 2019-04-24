متظاهرون جزائريون يحاصرون موكب رجال أعمال ومسؤولين في طريقهم للسجن (فيديو)

حاصر متظاهرون جزائريون، اليوم الأربعاء، موكبًا رسميًا توجه من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى سجن ”الحراش“ وعلى متنه 3 من رجال الأعمال هم ”الإخوة كونيناف”.

وجرى إيداع 3 من المسؤولين البارزين في وزارة الصناعة رهن الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج المشروط بحق 3 آخرين، وتقرر وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.

وتوبع الموقوفون بتهم فساد متعدد، واستغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مشبوهة، والتلاعب بالفواتير، والإثراء غير المشروع والتمويل الخفي للأحزاب السياسية في البلاد.

وندد محتجون جزائريون بمن وصفوهم ”العصابة“ التي نهبت مقدرات الشعب واستولت على ممتلكات عمومية، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، تحت ضغط المظاهرات المليونية والمؤسسة العسكرية.