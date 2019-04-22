اعتقالات جديدة بصفوف عائلة رجال الأعمال ”الإخوة كونيناف“ في الجزائر‎

داهمت قوة أمنية تابعة لجهاز الدرك الجزائري، ليل الاثنين، شقة مملوكة لعائلة الإخوة كونيناف، أبرز رجال الأعمال المنتفعين من حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر الدرك الوطني الجزائري، اعتقلوا أشخاصًا من المسكن الموجود ببلدة ”حيدرة“ الراقية في العاصمة الجزائرية، وجرى اقتيادهم لمركز الأمن دون توضيحات أخرى.

وأحيطت عائلة رجل الأعمال الجزائري الراحل ”كونيناف“ بغموض كبير، ولم تكتشف أدوارها في منظومة الحكم، إلا خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتقول دوائر محسوبة على النظام السابق، إن عائلة الثري كونيناف تتكون من كريم، الأخ الأكبر ونوح طارق وسعاد، وأخطرهم رضا شقيقهم الأصغر، ووالدتهم كونيناف روز ماري ليسلوت هورلر.

وأوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، يوم الاثنين، رجال الأعمال الإخوة كونيناف، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، وتم تحويلهم للتحقيق القضائي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن هؤلاء مشتبه بتورطهم في ”إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي“.