وفاة الشاعر المغربي محسن أخريف إثر صعقة كهربائية‎

صعق الوسط الأدبي المغربي بخبر وفاة رئيس رابطة أدباء الشمال في المغرب، إثر صعقة كهربائية قوية مساء الأحد ،بخيمة للندوات بمدينة تطوان.

وكان من المبرمج أن يقوم الأديب بمداخلة خلال فعاليات عيد الكتاب في دورتها الـ 21 بساحة المدينة.

وقامت السلطات المحلية بعد الفاجعة بإخلاء محيط الساحة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وكان آخر إصدار للشاعر محسن أخريف، المجموعة الشعرية ”مفترق الطرق“ ، التي قام بتوقيعها في شهر آذار/مارس المنصرم بمدينة تطوان ، بحضور عدد من الأسماء المتخصصة .

وكان الفقيد من مواليد مدينة العرائش شمال المغرب سنة 1979 ، حاصل على الدكتوراه في الأدب، له عدة مؤلفات تختلف بين الرواية و الشعر و القصة، حصل على عدة جوائز محلية وعربية ، أبرزها جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب سنة 2013 عن روايته ”شراك الهوى“ ، كما حصل على الرتبة الثالثة في جائزة الشارقة للإبداع العربي سنة 2017 بقصة ”حلم غفوة“.