المغرب يقدم ”مساهمة مالية“ لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

أعلنت الرباط، مساء الخميس، تقديم ”مساهمة مالية“ لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية، التي التهمتها النيران في العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين.

جاء ذلك في بيان للسفارة المغربية في باريس، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان إن ”السفير بن موسى أبلغ رئيس أساقفة باريس، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام“.

وتلقت فرنسا وعودًا كثيرة بتبرعات مالية من عدة جهات لإعادة بناء وترميم الكاتدرائية المحترقة، وبلغت قيمتها إلى غاية ظهر الثلاثاء الماضي 600 مليون يورو حسب الصحافة الفرنسية.

واشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، الاثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها.

وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترًا.

وتعد كاتدرائية نوتردام –التي أنشئت خلال الفترة من 1163 إلى 1345- من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.