السلطات الفرنسية تكشف سبب حريق ”كاتدرائية نوتردام“

قال مسؤول في الشرطة القضائية الفرنسية، اليوم الخميس، إن المحققين يرجحون أن يكون ماس كهربائي تسبب في حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية.

وأفاد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن فريق التحقيق لا يملك حتى الآن الضوء الأخضر للبحث داخل مبنى الكاتدرائية، لأسباب تتعلق بإجراءات السلامة.

وأضاف أن الصرح التاريخي يتم تدعيمه بألواح خشبية، لإسناد بعض الأجزاء الهشة من الجدران.

واشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، يوم الإثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها، بحسب إعلام محلي.

وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترًا.

وقالت قناة ”فرانس 24“ المحلية: إن نحو 400 إطفائي شاركوا في مكافحة النيران، وإنقاذ البرجين الأماميين.

وتعد كاتدرائية نوتردام (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 ـ 1345م) من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.