ماكرون يحدد 5 سنوات لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام‎

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفرنسيين للمرة الثانية بخصوص حريق كاتدرائية نوتردام ، وحدد فترة 5 سنوات لإعادة بنائها.

وجاء في خطاب الرئيس الفرنسي: ”خلال تاريخنا شيدنا مدنًا وموانئ وكنائس، احترق الكثير منها أو دمر بسبب الحروب والثورات والأخطاء البشرية، ولكننا كنا في كل مرة نعيد بناءها، وحريق نوتردام يذكرنا أن تاريخنا لا يتوقف أبدًا، وسيكون أمامنا دائمًا أزمات لنتجاوزها“.

وبناء عليه دعا ماكرون الفرنسيين للتوحد لضمان استمرارية الأمة، قائلًا: ”أقولها لكم هذا المساء بقوة، نحن شعب المشيدين، ولدينا الكثير لإعادة بنائه، نعم سنعيد بناء كاتدرائية نوتردام لتصبح أجمل، ونريد أن ينتهي ذلك خلال 5 سنوات، ونستطيع ذلك“.

وطالب ماكرون الفرنسيين عدم التسرع رغم الضغوط الكثيرة المطالبة بالإسراع ، داعيًا إلى تحويل الأزمة لفرصة لتوحيد الفرنسيين من جديد حول مشروعهم الوطني الإنساني ليصبحوا أفضل من السابق.

جدير بالذكر أن فرنسا تلقت الكثير من الوعود بالتبرعات المالية من عدة جهات لإعادة بناء وترميم الكاتدرائية المحترقة، وبلغت قيمتها إلى غاية ظهر يوم الثلاثاء 600 مليون يورو حسب الصحافة الفرنسية.