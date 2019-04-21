المسماري: نخوض حاليًا معارك ”كر وفر“ في طرابلس

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن معارك طرابلس تتميز حاليًا بـ“الكر والفر“، مؤكدًا أن قوات الجيش حققت تقدمًا في عدة أماكن.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي، أن ”أهم ما يميز معارك هذه الفترة هو الكر والفر والسرية العسكرية تقتضي عدم الإفصاح عن كل ما حدث في هذه المعارك“.

وأضاف أن ”المحاور شهدت اشتباكات متقطعة بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن قوات الجيش تقدمت في عدة أماكن واحتلت تمركزات جديدة تحت حماية سلاح الجو الذي نفّذ عدة غارات ليلية ناجحة، أسفرت عن إصابة مباشرة لكل الأهداف المرصودة بعد استطلاع ناجح لهذه الأهداف“.

وأشار إلى أن ”غارات سلاح الجو أدت إلى إصابة عدة مخازن للأسلحة والذخائر، وكذلك آليات ومعدات عسكرية، إضافة إلى تجمعات لعناصر إرهابية“، متوعدًا بأن ”هذه الغارات ستتكرر لاحقًا وفي عدة أماكن من العاصمة“.

وعن نتائج هذه العمليات أكد أن ”الاستخبارات العسكرية رصدت عدة قوائم لقتلى الإرهاب والمليشيات منهم عناصر عربية وأجنبية مما يعني استعانة حكومة الوفاق بعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش ومجالس الشورى الفارة من عدة أماكن وتتواجد بالعاصمة“.

وبين اللواء المسماري أن ”عدة عناصر من المسلحين سيطروا على عدة مخازن ومستودعات في أكثر من مكان وسط التجمعات السكنية لغرض تخزين الأسلحة والذخائر والاحتماء بالمدنيين“، لكنه أكد أن ”الجيش يستطيع تنفيذ ضربات ضد هذه الأماكن بدقة متناهية وكذلك حماية المدنيين“.