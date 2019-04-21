حكومة الوفاق الليبية تعزز الحراسة على منشآتها بطرابلس خوفًا من ”عمليات سطو“

أمرت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، بتشديد الحراسة على المنشآت والمؤسسات العامة؛ خشية تعرضها لعمليات سطو، وذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته، يوم الأحد، إنه ”بناء على إعلان حالة النفير العام من قبل رئيس المجلس الرئاسي (..) تحذر الوزارة من قيام أي أشخاص أو موظفين عموميين أو عصابات مسلحة بالتهجم أو الاعتداء على مؤسسات ومرافق الدولة؛ لغرض تحقيق مصالح أو منافع شخصية تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة“.

وحذر البيان ”مرضى النفوس من مغبة الانخراط في هذه الأعمال التي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والتي تمس بالأمن القومي“، على حد تعبير الوزارة.

يشار الى أن العديد من المؤسسات التابعة للوفاق شهدت أعمال نهب أثناء العمليات العسكرية الجارية حاليًا، في طرابلس.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ 4 نسيان/ أبريل الماضي، هجومًا لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات التي تتبع حكومة الوفاق.