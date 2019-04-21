آلاف الجزائريين ينتظرون أويحيى أمام المحكمة بعلب ”لبن الياغورت“ (فيديو)    

احتشد آلاف الجزائريين، صباح الأحد، أمام مقر محكمة ”سيدي أمحمد“ وسط العاصمة الجزائرية، رافعين علب ”لبن الياغورت“ بانتظار قدوم رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، والذي سيتم التحقيق معه في قضايا فساد.

وكان أويحيى (66 عامًا) الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي، وصف الشعب الجزائري بـ“المدلل“، قائلًا إنه ”ليس ضروريًا أن تستهلك الياغورت حتى تعيش“، ما أدى إلى اندلاع موجة غضب عارمة وسخرية من أويحيى، الذي تعرض قبل ساعات للرشق بـ“الياغورت الفاسد“ داخل مقر حزبه ”التجمع الوطني الديمقراطي“.

ووسط ضبابية الإعلان الرسمي، والصمت المطبق لوزارة العدل، يرتقب أن يتم الاستماع إلى أقوال أويحيى ولوكال في تهم ”تبديد المال العام“، و“الإثراء غير المشروع“.

ويواجه أويحيى أخطر أزمة في مساره المثير للجدل، بعد ”إرغامه ”على مغادرة قصر الحكومة، وانقلاب أنصاره عليه إلى حد نعته بـ“العميل“ و“الخائن“.