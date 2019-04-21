تكريم قيادات أمنية من قبل نواب بحركة النهضة يثير جدلا واسعا في تونس

أثار تداول صور لقيادات حركة النهضة الإسلامية وهم يقومون بمنح أوسمة لعدد من القيادات الأمنية ، جدلا حادا في مواقع التواصل الاجتماعي بتونس.

وانتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ،ما أسموه ”تدخل حركة النهضة الإسلامية في وزارة الداخلية “ ،مندّدين بمحاولة الحركة ”إقحام“ نفسها في شؤون المؤسسة الأمنية بالبلاد .

وأظهرت الصور المتداولة ،نواب النهضة الصحبي عتيق ويمينة الزغلامي وعلي العريّض وهم يوسّمون عدد من الأمنيين بمناسبة الذكرى 63 لعيد قوات الامن الداخلي .

واحتد الجدل أكثر ،خاصة بعد أن أكّد الناشط السياسي،أحمد نجيب الشابي، ان عناصر من حركة النهضة يجتمعون في قاعات العمليات وهم من يقرّر كل ما يقوم به وزير الداخلية .

وشدّد الشابي على أن هذه المرحلة التي بلغتها تونس ،لم تصلها حتى في عهد الرئيس السابق،زين العابدين بن علي.

وكتبت نائب حركة نداء تونس في البرلمان،فاطمة المسدي، تدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها “ الصحبي عتيق الذي دعا يوما ما إلى سحل المعارضين ويمينة الزغلامي التي تحدت الاجراءات الامنية، يوسّمون في الأمن في عيدهم؟ هل الأمن اصبح مضمونا للنهضة ؟“

وشدّدت الناشطة السياسية ،مليكة نمر، رفضها لما حصل ،قائبة في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك ”في البداية اعتقدت أن الصورة ”فوتوشوب“ ،لكن اكتشفت ان الامر حقيقي وفيه اكثر من خطورة على الامن و الشعب“

وأضافت مليكة نمر أن ”التوسيم من اختصاص القايد الاعلى للقوات المسلحة وليس لنواب القهر و السّحل في الساحات العامة والخاصة ”.

وكتب الناشط السياسي،الطيب الغرياني ، تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك جاء فيها ”فعلا من علامات الساعة يمينة الزغلامي أمثالها أصبحوا يضعون شارات رُتب الأمنيين ويوسمونهم “ .

وأضاف الطيب الغرياني في تدوينته ”صورة خبيثة من إنتاج وإخراج الشّيخ و أمينه العام موجّهة وطنيّا لضرب الأمن الجمهوري وإقليميّا لجارتينا ليبيا والجزائر قصد إيهامهم باختراق وضمان المنظومة الأمنيّة “ .

واعتبرت الناشطة في المجتمع المدني ،ايناس بن سالم ، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك أن “ النهضة بهذا التصرف أثبتت أنها حزب له أمن موازي ويريد إنشاء دولة موازية وأقوى من الدولة الشرعية ”

وطالبت ايناس بن سالم في تدوينتها “ بحل هذا الحزب وفضحه ومحاسبة أعضائه الفاسدين والذين ساهموا في تمويل الإرهاب ودعم التهريب بأنواعه كي يسيطروا على الدولة ويحذوا حذو النظام الإيراني الإرهابي المتطرف“

وكتب الناشط في المجتمع المدني ،منحي بن إبراهيم شعابي، تدوينة في صفحته على فيسبوك قال فيها ”لن تفيدكم هذه الصور يوم تتوقف عقارب زمنكم ،عن الإخوان أتحدث“.