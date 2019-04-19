الأولى منذ 50 عامًا.. محمد السادس يأمر بتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الجمعة، تعليماته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، والتي لم تجرَ منذ العام 1969.

وقال بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة ”المغرب العربي “ للأنباء الرسمية، إن ”الملك طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلًا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقًا لمقتضيات ظهير 7 مايو/آيار 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية“.

وكانت الإحصاءات الأولى الصادرة خلال تسعينيات القرن الماضي تشير إلى أن عدد المغاربة اليهود القاطنين في المغرب بلغ حوالي 200 ألف وهو ما كان يشكل حوالي 10% إلى 15% من سكان المغرب، أما التقديرات الحالية حول عدد المغاربة اليهود المقيمين حاليًا داخل المغرب، فهي غير معروفة بدقة، إذ تشير بعض الدراسات إلى حوالي 70 ألفًا، منهم 10 آلاف يهودي يتوزعون في المدن المغربية الرئيسة.

وبحسب تقرير صادر العام 2010 عن منظمة أمريكية مهتمة بمراقبة الأديان وحقوق الأقليات في العالم، يشكل اليهود المغاربة نسبة أقل من 0.1 في المئة، أي أقل من 10 آلاف من مجموع المغاربة المحدد عددهم بحوالي 35 مليون نسمة.

وتشير العديد من المصادر إلى أن أعداد اليهود في المغرب تتراوح حاليًا بين 2000 إلى 2500 نسمة.