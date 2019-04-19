داعش يتبنّى عملية ذبح مواطن تونسي جنوب البلاد

تبنّى تنظيم داعش اليوم الجمعة، عملية ذبح مواطن تونسي بجبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوب البلاد، بعد أن تمّ خطفه منذ شهر آذار/مارس الماضي.

و أفادت صحيفة ”النبأ“ المحسوبة على التنظيم، بأنّ من سمّتهم بـ“عناصر جند الخلافة“ أسروا خلال شهر آذار/ مارس الماضي مواطنًا تونسيًا يدعي ”م ع“ في جبل عرباطة بمحافظة قفصة التونسية، و“بعد التحقيق معه وثبوت تعاونه مع الأمن التونسي للتبليغ عن تحرّكاتهم، تمّ ذبحه“.

بدورها، أكّدت وزارة الداخلية التونسية، أنّ أسرة مواطن يبلغ من العمر 38 عامًا، و يعاني من اضطرابات نفسية أبلغت قوات الحرس الوطني التونسي بمحافظة ”قفصة“، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بغيابه عن منزله بعدما ذهب لزيارة مقام ولي صالح بجبل عرباطة، مشيرة إلى أن الأمن التونسي أصدر بشأنه برقية تفتيش بالتنسيق مع النيابة العمومية وقامت بمشاركة الوحدات العسكرية بحملات تمشيط في الجبل المذكور.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الداخلية التونسية، سفيان الزعق، في تصريح صحفي، إنّ ”المعطيات الأولية تفيد بأنه يمكن أن يكون هذا الشخص هو الذي تم اغتياله من قبل تنظيم داعش، إلا أنّ الجزم بذلك الأمر لا يتم إلا بعد الحصول على معطيات ملموسة“.