داعش يعلن عن أول هجوم له في الكونغو

أعلن تنظيم داعش يوم الخميس عن أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد مقتل جنديين ومدني في تبادل لإطلاق النار.

وقال مصدر في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيادي بالمجتمع المدني، إن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء في بلدة ”بوفاتا“.

وتعاني البلدة والمنطقة المحيطة بها من عنف الميليشيات ووباء إيبولا في الوقت نفسه.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من إعلان داعش الذي نشر في وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم.

وتنشط أكثر من 12 جماعة ميليشيا وتشكيلات متشددة في هذه المنطقة الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزعم التنظيم أيضًا أن 5 جنود قتلوا وأصيب ثلاثة.

وقال المصدر بالأمم المتحدة والقيادي في المجتمع المدني ديفيد موازي، إن شهودًا في موقع الهجوم ألقوا باللوم على جماعة متشددة تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة، ربما تكون لها صلات بداعش.