احتجاجات وإغلاق طرق بالقصرين إثر مقتل مهرّب في تونس (فيديو)

شهدت محافظة ”القصرين“ في تونس موجة احتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى اعتداءات على مراكز الأمن وغلق للطرقات، وذلك على خلفية مقتل مهرب على يد عناصر الجمارك.

وأقدم عدد من المحتجين على رشق منطقة الأمن بمنطقة فريانة من محافظة القصرين، بالحجارة وأشعلوا العجلات المطّاطية وأغلقوا كل الطرقات.

وأتلف المحتجّون الكاميرات المحيطة بمنطقة الأمن والموجودة في الشوارع الرئيسية لمنطقة فريانة، فيما اعتدوا على سيارات الأمنيين وقاموا بتهشيم عدد منها بشكل كلّي.

عاجل فريانة الان: عودة الاحتجاجات كر و فر مع الأمن وإغلاق الطريق من قبل شباب فريانة عاجل فريانة الان:عودة الاحتجاجات كر و فر مع الأمن وإغلاق الطريق من قبل شباب فريانة تم النشر بواسطة ‏‎Wléd bléd‎‏ في الخميس، ١٨ أبريل ٢٠١٩

وطالب المحتجون بإيقاف أعوان الجمارك الذين قتلوا المهرّب، وإحالتهم على العدالة لمحاكمتهم بسبب إطلاقهم النار على سيارته.

يذكر أن الحركة الاحتجاجية انطلقت بعد تشييع جثمان المهّرب، وتواصلت لعدة ساعات، حيث عجزت عناصر الأمن عن السيطرة عليها.

تم النشر بواسطة ‏‎Lahmadi Abbassi Elmetlaoui‎‏ في الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠١٩

وكان عناصر من الجمارك، أطلقوا النار على سيارة المهرب بعد أن تجاوز دوريّتهم في محافظة القصرين ورفض الامتثال لأوامرهم بالوقف وتفتيش سيارته.