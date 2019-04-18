مغربية تعود إلى الحياة بعد 9 أيام من دفنها (صور وفيديو)

بعد أن غادرت العالم لمدة 9 أيام، إثر دخولها قسم الطوارئ، عادت سيدة مغربية إلى الحياة مجددًا بعد أيام أمضتها داخل قبرها، فيما يشبه المعجزة.

وعاشت منطقة ”ابن أحمد“ في ضواحي مدينة سطات المغربية، ليلة الأربعاء، حالة استنفار قصوى بعد ذيوع خبر سماع صوت امرأة، دفنت قبل تسعة أيام، من قبرها، وفق ما ذكرت مواقع محلية.

وأكد موقع ”اليوم 24“ نقلًا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن السيدة كانت قد أجرت عملية جراحية الأسبوع الماضي، ومكثت في قسم الإنعاش لمدة يومين، ثم أخبرت طبيبتها الأسرة أنها توفيت، واستخرجت لها شهادة الوفاة.

وأضاف المصدر ذاته أن السيدة تم تغسيلها ودفنها بإحدى مقابر المدينة، قبل أن يقول مجموعة من الشبان إنهم سمعوا أنينها وصراخها مساء الأربعاء.

وفور التأكد من سماع أصوات داخل القبر، تم الاتصال بعناصر الدرك الملكي، التي أشرفت على عملية إعادة فتح القبر واستخراج الصندوق، وسط تكبيرات الجماهير التي حجت إلى المقبرة.