المخابرات المغربية تحبط هجومًا إرهابيًا على إشبيلية‎ الإسبانية

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن المصالح الأمنية في البلاد تمكنت من إحباط هجوم إرهابي وشيك على مدينة إشبيلية، بفضل المعلومات التي زودتها بها نظيرتها المغربية.

وقالت إنّه ”تم إلقاء القبض على مواطن إسباني من أصول مغربية بالمدينة المستهدفة أمس الثلاثاء، بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية للبلدين“.

وأضافت أنّ ”ذلك تم بعد تفتيش مسكنه بالعاصمة الأندلسية، وسيتم تقديمه في حال اعتقاله أمام المدعي العام للمحكمة الوطنية بإشبيلية“.

وتعيش إسبانيا حالة من الاستنفار الأمني، بسبب الانتخابات المقبلة والاحتفال بالأسبوع المقدس، حيث تحتفظ البلد بذكرى أليمة عن الهجوم الذي عرفته مدينة برشلونة صيف 2017، وتسبب بمقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات، وكان منفذوه والمخططون له من أصول مغربية.