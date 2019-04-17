موريتانيا تحدد الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أن موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون يوم 22 يونيو/حزيران المقبل، وفي حالة وجود جولة ثانية ستكون يوم السادس من يوليو/ تموز.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، اليوم الأربعاء، فإن أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين بالقوائم الانتخابية، سوف يدلون بأصواتهم يوم 21 يونيو/ حزيران 2019، وفي حالة وجود جولة ثانية للانتخابات، سوف يدلون بأصواتهم يوم الجمعة 5 يوليو/ تموز 2019.

وحدد المرسوم يوم الثامن من مايو/ أيار المقبل، موعدًا للإعلان النهائي من قبل المجلس الدستوري عن اللائحة المؤقتة للمرشحين، على أن يتم في اليوم التالي الكشف عن اللائحة النهائية للمرشحين.

وأعلن حتى الآن 7 مرشحين عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينهم 3 مرشحين من صفوف المعارضة، هم النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب قوى التقدم محمد ولد مولود، بالإضافة إلى مرشح النظام محمد ولد الغزواني.

فيما أعلن 3 مرشحين آخرين تقدمهم للسباق الرئاسي، بينهم راقٍ شرعي، وموظف في وزارة المالية، وطبيب أعصاب.

فيما تعتزم القوى الزنجية تقديم النائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا، كمرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

غير أن التحضير للانتخابات لا يزال يواجه بعض المشاكل، خاصة المتعلقة منها بمطالب المعارضة حول الشفافية، والتي تتضمن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحياد الإدارة، وحضور المراقبين الدوليين.

ودخلت الحكومة والتحالف الانتخابي للمعارضة، خلال الأسابيع الأخيرة، في مفاوضات من أجل الاتفاق حول صيغة لتلبية طلبات المعارضة بخصوص شفافية الانتخابات، واتقفت على إضافة 5 أعضاء جدد يمثلون المعارضة في لجنة الانتخابات، لكن الحكومة عادت بعد يوم واحد من الاتفاق، لتخبر تحالف المعارضة أن إضافة هذا العدد إلى لجنة الانتخابات يتطلب المرور بالأطرالقانونية عبر البرلمان ورئاسة الجمهورية، ما يعني تأجيل الانتخابات، وطالبت المعارضة بالاكتفاء بثلاثة أعضاء فقط، وهو ما قررت المعارضة الرد عليه في وقت لاحق.