مقتل شخصين وإصابة 8 في قصف على العاصمة الليبية

قال مسؤول في جهاز الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون في قصف على المدينة في ساعة متأخرة من الليل.

وقال سكان إن أصوات قصف دوت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في عدة مناطق بالعاصمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهمت قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها خليفة حفتر، الطيران التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، باستهداف 6 مواقع، بينها 5 مدنية.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بنغازي، إن تلك الغارات لم تسفر عن أي إصابات.

وأشار المسماري إلى أن سلاح الجو التابع له شنّ اليوم 8 طلعات جوية قامت خلالها بتقديم الدعم القريب للمعركة التي شهدتها منطقة السواني بمحيط طرابلس.

وأوضح أن ”المعركة مستمرة حتى اللحظة (19:05 تغ) والأمور تسير في صالح قواتنا“، وفق ما نقلت الأناضول.